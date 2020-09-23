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10:07 (мск), источник: ТАСС

Этап Мирового тура по дзюдо в Японии отменен из-за коронавируса

ТАСС, 23 сентября. Этап Мирового тура по дзюдо, который должен был пройти в Токио в декабре текущего года, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

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«Неопределенность ситуации вокруг пандемии коронавируса, а также проведение в Японии Олимпийских игр требуют от IJF проявлять особую осторожность при планировании спортивных мероприятий в этой стране. Нами было принято решение отменить этап Tokyo Grand Slam, запланированный на декабрь», — говорится в сообщении федерации.

IJF продолжит заниматься организацией других этапов Мирового тура по дзюдо, которые должны пройти в Венгрии и Катаре. «Самая важная роль IJF — защита нашего спорта и наших спортсменов. Мы продолжим делать все возможное, чтобы гарантировать их безопасность», — отметил глава федерации Мариус Визер.

Этапы Мирового тура по дзюдо должны были пройти в Будапеште, Токио и Дохе. Столица Венгрии примет турнир во второй половине октября, а в Катаре соревнования пройдут в начале следующего года.

Все турниры станут квалификационными к Олимпийским играм в Токио. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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