Этап Мирового тура по дзюдо в Японии отменен из-за коронавируса

«Неопределенность ситуации вокруг пандемии коронавируса, а также проведение в Японии Олимпийских игр требуют от IJF проявлять особую осторожность при планировании спортивных мероприятий в этой стране. Нами было принято решение отменить этап Tokyo Grand Slam, запланированный на декабрь», — говорится в сообщении федерации.

IJF продолжит заниматься организацией других этапов Мирового тура по дзюдо, которые должны пройти в Венгрии и Катаре. «Самая важная роль IJF — защита нашего спорта и наших спортсменов. Мы продолжим делать все возможное, чтобы гарантировать их безопасность», — отметил глава федерации Мариус Визер.

Этапы Мирового тура по дзюдо должны были пройти в Будапеште, Токио и Дохе. Столица Венгрии примет турнир во второй половине октября, а в Катаре соревнования пройдут в начале следующего года.