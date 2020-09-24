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12:28 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по вольной борьбе перенесен из Владикавказа в подмосковный Наро-Фоминск

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Чемпионат России по вольной борьбе, который ранее планировалось провести в ноябре во Владикавказе, пройдет без зрителей в октябре в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Чемпионат России пройдет с 15 по 19 октября. В соревнованиях примут участие более 150 атлетов в десяти весовых категориях.

«Турнир пройдет в Наро-Фоминске, где несколько дней назад блестяще прошло молодежное первенство России, — рассказал Мамиашвили. — Все нюансы, касаемся ограничений, связанных с безопасностью в нынешней эпидемиологической ситуации, там были отработаны. Также в связи с ограничениями чемпионат России пройдет без зрителей, да и количество участников там будет не таким представительным как всегда. Но все, кто имеет хоть малейшие шансы на попадание в сборную, там выступят».

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