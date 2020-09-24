Чемпионат России по вольной борьбе перенесен из Владикавказа в подмосковный Наро-Фоминск

«Турнир пройдет в Наро-Фоминске, где несколько дней назад блестяще прошло молодежное первенство России, — рассказал Мамиашвили. — Все нюансы, касаемся ограничений, связанных с безопасностью в нынешней эпидемиологической ситуации, там были отработаны. Также в связи с ограничениями чемпионат России пройдет без зрителей, да и количество участников там будет не таким представительным как всегда. Но все, кто имеет хоть малейшие шансы на попадание в сборную, там выступят».