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10:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский призер по дзюдо раскритиковал руководство «Самбо-70»

Серебряный призер олимпийских игр по дзюдо Александр Михайлин раскритиковал руководство школы «Самбо-70», которая празднует 50-летие. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.

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Источник: РИА "Новости"

Дзюдоист поздравил с юбилеем воспитанников, выпускников и тренеров школы. При этом спортсмен обвинил руководителей «Самбо-70» в неуважении к заслуженным чемпионам, а также назвал их злобными интриганами.

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«Нужно, чтобы у руля стояли люди, которые всем сердцем болеют за школу, за ее воспитанников и учеников, которые будут думать не о своем кармане, а о результатах», — добавил дзюдоист.


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Спорт-Экспресс

Михайлин завоевал серебро на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Также в активе спортсмена четыре победы на чемпионатах мира и шесть золотых медалей на первенствах Европы.

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