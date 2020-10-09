Российская дзюдоистка Гузун дисквалифицирована на два года за допинг

«Федерация дзюдо России на основании и во исполнение решения РАА “РУСАДА” приняла решение дисквалифицировать спортсменку Гузун Татьяну на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 10 июля 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
В пункте 2.1 Общероссийских антидопинговых правил говорится, что к нарушению относится «наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».
Гузун 18 лет, она является мастером спорта России. Помимо победы в Кубке Европы среди кадетов, Гузун становилась чемпионом России среди девушек до 18 лет (2018) и победителем командного первенства Европы среди кадетов (2018).