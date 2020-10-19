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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге отменен

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионат Европы, который должен был пройти в конце ноября в Екатеринбурге, отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнование изначально должно было состояться в Екатеринбурге в мае 2020 года, но потом было перенесено из-за пандемии коронавируса на 27—29 ноября.

«Совместно с оргкомитетом по проведению чемпионата Европы в Екатеринбурге мы приняли решение отменить чемпионат Европы 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге, России и мире, — сказал Елисеев по телефону. — В этом году чемпионата Европы не будет. Это связано еще и с тем, что во многих странах Европы сейчас существует запрет на выезд на соревнования. К тому же Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ситуация с пандемией коронавируса не улучшается, а ухудшается».

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