Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге отменен

«Совместно с оргкомитетом по проведению чемпионата Европы в Екатеринбурге мы приняли решение отменить чемпионат Европы 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге, России и мире, — сказал Елисеев по телефону. — В этом году чемпионата Европы не будет. Это связано еще и с тем, что во многих странах Европы сейчас существует запрет на выезд на соревнования. К тому же Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ситуация с пандемией коронавируса не улучшается, а ухудшается».