Чемпионат России по дзюдо в Хабаровске отменен из-за коронавируса
ТАСС, 2 ноября. Чемпионат России по дзюдо, который должен был пройти в Хабаровске с 7 по 10 ноября, отменен
ТАСС, 2 ноября. Чемпионат России по дзюдо, который должен был пройти в Хабаровске с 7 по 10 ноября, отменен
«Несмотря на то, что оргкомитет по проведению чемпионата в Хабаровске готовился принимать беспрецедентные меры предосторожности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди участников соревнований, тренеров и судей, Федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по дзюдо в Хабаровском крае должен был пройти во второй раз. Впервые соревнования были проведены здесь в 2016 году.