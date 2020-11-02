Чемпионат России по дзюдо в Хабаровске отменен из-за коронавируса

«Несмотря на то, что оргкомитет по проведению чемпионата в Хабаровске готовился принимать беспрецедентные меры предосторожности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди участников соревнований, тренеров и судей, Федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране», — говорится в сообщении.