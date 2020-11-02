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10:23 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по дзюдо в Хабаровске отменен из-за коронавируса

ТАСС, 2 ноября. Чемпионат России по дзюдо, который должен был пройти в Хабаровске с 7 по 10 ноября, отменен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Хабаровского края.

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«Несмотря на то, что оргкомитет по проведению чемпионата в Хабаровске готовился принимать беспрецедентные меры предосторожности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди участников соревнований, тренеров и судей, Федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране», — говорится в сообщении.

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Чемпионат России по дзюдо в Хабаровском крае должен был пройти во второй раз. Впервые соревнования были проведены здесь в 2016 году.

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