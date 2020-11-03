Борцы РФ выступят на чемпионате мира, несмотря на отказ сборных США и Японии

Ранее стало известно, что от участия в чемпионате мира в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией отказались сборные США и Японии.

«Американцы пропускают чемпионат мира, исходя из своих сложностей, — отметил Мамиашвили. — Мы сделаем все, чтобы участвовать в нем, и, думаю, это правильная позиция, наше участие обязательно. Соблюдая все меры безопасности, мы в состоянии, объединив усилия, обеспечить всем комфортное пребывание на турнире».

Мамиашвили отметил, что борцовское сообщество с пониманием относится к решению американских и японских борцов: «К этому решению все относятся с пониманием. Конечно, интересно присутствие одних из лидеров мировой борьбы, особенно в отдельных весовых категориях».

«На сегодняшний день — сегодня утром мы говорили с главой Объединенного мира борьбы Ненадом Лаловичем — больше 70 стран выразили желание участвовать в чемпионате», — сообщил президент ФСБР.