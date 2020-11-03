Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Динамо Р
30
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Йокерит
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Мидтьюлланн
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
16:37 (мск), источник: ТАСС

Борцы РФ выступят на чемпионате мира, несмотря на отказ сборных США и Японии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает важным и необходимым участие национальной сборной в декабрьском чемпионате мира в Белграде, несмотря на отказ приехать на турнир команд США и Японии. Такое мнение Мамиашвили высказал на пресс-конференции в ТАСС.

Наверх

Ранее стало известно, что от участия в чемпионате мира в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией отказались сборные США и Японии.

«Американцы пропускают чемпионат мира, исходя из своих сложностей, — отметил Мамиашвили. — Мы сделаем все, чтобы участвовать в нем, и, думаю, это правильная позиция, наше участие обязательно. Соблюдая все меры безопасности, мы в состоянии, объединив усилия, обеспечить всем комфортное пребывание на турнире».

Мамиашвили отметил, что борцовское сообщество с пониманием относится к решению американских и японских борцов: «К этому решению все относятся с пониманием. Конечно, интересно присутствие одних из лидеров мировой борьбы, особенно в отдельных весовых категориях».

«На сегодняшний день — сегодня утром мы говорили с главой Объединенного мира борьбы Ненадом Лаловичем — больше 70 стран выразили желание участвовать в чемпионате», — сообщил президент ФСБР.

Ранее Мамиашвили заявил, что окончательное решение о проведении чемпионата мира в Белграде и выборного конгресса, который должен пройти в его рамках, будет принято бюро UWW 6 ноября.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Готовы биться. «Локомотив» в ЛЧ сыграет с испанским «Атлетико»
Назван лучший игрок «Зенита» в октябре
Поветкин госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом
Новые страдания российских клубов в ЛЧ: Топ ставок дня
Матч киевского «Динамо» с «Барселоной» в ЛЧ на грани срыва
Чемпионка ОИ попозировала в купальнике и взволновала фанатов
Назван наиболее устрашающий боец UFC после ухода Нурмагомедова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь