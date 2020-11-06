В Японии пройдет второй подряд турнир сумо без борцов высшего ранга

В настоящее время званием ёкодзуны обладают лишь два сумоиста — Хакухо и Какурю, которые являются уроженцами Монголии. Отмечается, что Хакухо в августе перенес операцию на колене, а Какурю в июле повредил правое плечо и получил травму поясницы в августе.