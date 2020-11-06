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10:06 (мск), источник: ТАСС

В Японии пройдет второй подряд турнир сумо без борцов высшего ранга

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Федерация сумо Японии в ноябре проведет второй подряд турнир без участия борцов высшего ранга — ёкодзун из-за полученных ими травм. Об этом в пятницу сообщает телеканал NHK.

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В настоящее время званием ёкодзуны обладают лишь два сумоиста — Хакухо и Какурю, которые являются уроженцами Монголии. Отмечается, что Хакухо в августе перенес операцию на колене, а Какурю в июле повредил правое плечо и получил травму поясницы в августе.

Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают схватки ёкодзун, которые проходят в заключительный день соревнований.

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