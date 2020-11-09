Москва примет этап Мировой серии по пляжной борьбе в 2021 году

Тестовым турниром к этапу стали соревнования по борьбе на песке, которые прошли в рамках Гран-при Москвы по вольному и греко-римскому стилю — первому турниру в календаре UWW после начала пандемии. Старт Мировой серии UWW был дан в 2019 году.

«В многолетней истории Гран-при Москвы было много экспериментов с форматами. В этот раз таковым стала пляжная борьба. В матчевой встрече женских сборных России и Румынии она предстала эффектным и динамичным зрелищем, в котором словно изначально заложена атмосфера праздника. Даже без олимпийского статуса пляжная борьба обладает большим потенциалом, чтобы стать востребованным продуктом, который сейчас создает UWW», — рассказал Брюсов.

«Как и на прошедшем турнире, спортивная платформа Фонда Росконгресс — “РК-Спорт” и Ассоциация пляжных видов спорта займутся упаковкой этого события, опираясь на поддержку Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы. Будут проведены переговоры со звездами борьбы об их участии в Мировой серии», — рассказал Брюсов.

Тема развития пляжной борьбы и ее возможностей также поднималась на заседании комиссии UWW «Спорт для всех» и международного круглого стола «Спорт для всех после COVID-19», прошедшего в рамках Гран-при Москвы.