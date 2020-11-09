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12:43 (мск), источник: ТАСС

Москва примет этап Мировой серии по пляжной борьбе в 2021 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Этап Мировой серии по пляжной борьбе, которая станет новым продуктом Объединенного мира борьбы (UWW), пройдет в следующем году в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии UWW «Спорт для всех», заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов.

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Тестовым турниром к этапу стали соревнования по борьбе на песке, которые прошли в рамках Гран-при Москвы по вольному и греко-римскому стилю — первому турниру в календаре UWW после начала пандемии. Старт Мировой серии UWW был дан в 2019 году.

«В многолетней истории Гран-при Москвы было много экспериментов с форматами. В этот раз таковым стала пляжная борьба. В матчевой встрече женских сборных России и Румынии она предстала эффектным и динамичным зрелищем, в котором словно изначально заложена атмосфера праздника. Даже без олимпийского статуса пляжная борьба обладает большим потенциалом, чтобы стать востребованным продуктом, который сейчас создает UWW», — рассказал Брюсов.

«Как и на прошедшем турнире, спортивная платформа Фонда Росконгресс — “РК-Спорт” и Ассоциация пляжных видов спорта займутся упаковкой этого события, опираясь на поддержку Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы. Будут проведены переговоры со звездами борьбы об их участии в Мировой серии», — рассказал Брюсов.

Тема развития пляжной борьбы и ее возможностей также поднималась на заседании комиссии UWW «Спорт для всех» и международного круглого стола «Спорт для всех после COVID-19», прошедшего в рамках Гран-при Москвы.

«Борьба на песке традиционна для многих народов, поэтому развитие данного направления открывает большие возможности для продвижения борьбы на глобальном уровне в формате “Спорт для всех”. Хочу также процитировать генерального секретаря НОК Болгарии Белчо Горанова, который подчеркнул в ходе круглого стола, что борьба на песке и другие пляжные виды спорта могут стать востребованным развлекательным контентом для курортных территорий, конкурирующих за туристов. Учитывая меры, принимаемые в России по развитию внутреннего туризма, будет целесообразным посмотреть на развитие пляжных видов спорта под таким углом», — отметил Брюсов.

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