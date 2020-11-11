Билял Махов получит серебро Олимпийских игр

Как отмечается в сообщении, Модзманашвили отстранен до 2 октября 2026 года после того, как в его пробе обнаружен дегидрохлорметилтестостерон.

Международный олимпийский комитет (МОК) в июле обновил протоколы турнира по вольной борьбе на Играх-2012 в весовой категории до 120 кг. Изначально золото выиграл выступавший за Узбекистан Артур Таймазов, победивший в финале Модзманашвили. Позднее оба борца были дисквалифицированы и лишены наград за нарушение антидопинговых правил, о котором стало известно после перепроверки проб. В результате перераспределения медалей на сайте МОК чемпионами были названы Махов и иранец Комейл Гасеми. Сейчас в профиле Махова на сайте МОК указано, что он завоевал золото Игр в Лондоне, при этом в протоколе результатов турнира Махов и Гасеми значатся бронзовыми призерами, чемпион и серебряный медалист не указаны.