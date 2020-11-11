Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Чертаново
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Динамо Мн
04
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Акрон
Волгарь
03
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Текстильщик
Балтика
10
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Енисей
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Динамо Бр
Футбол. Сборные
17:45
Греция
Кипр
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Крылья Советов
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Факел
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Сан-Марино
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Литва
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Румыния
Беларусь
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Израиль
Футбол. Первый дивизион
11:30
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
32
Футбол. Сборные
20:45
Турция
Хорватия
Футбол. Сборные
21:30
Дания
Швеция
Футбол. Сборные
22:30
Люксембург
Австрия
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Чехия
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Италия
Эстония
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Азербайджан
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Андорра
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Украина
Футбол. Сборные
23:10
Франция
Финляндия
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Билял Махов получит серебро Олимпийских игр

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский борец Билял Махов стал серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне после того, как ранее представлявший Грузию Давит Модзманашвили дисквалифицирован до 2026 года по результатам перепроверки допинг-проб, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, Модзманашвили отстранен до 2 октября 2026 года после того, как в его пробе обнаружен дегидрохлорметилтестостерон.

Международный олимпийский комитет (МОК) в июле обновил протоколы турнира по вольной борьбе на Играх-2012 в весовой категории до 120 кг. Изначально золото выиграл выступавший за Узбекистан Артур Таймазов, победивший в финале Модзманашвили. Позднее оба борца были дисквалифицированы и лишены наград за нарушение антидопинговых правил, о котором стало известно после перепроверки проб. В результате перераспределения медалей на сайте МОК чемпионами были названы Махов и иранец Комейл Гасеми. Сейчас в профиле Махова на сайте МОК указано, что он завоевал золото Игр в Лондоне, при этом в протоколе результатов турнира Махов и Гасеми значатся бронзовыми призерами, чемпион и серебряный медалист не указаны.

«Модзманашвили завоевал серебряную медаль в вольной борьбе в весовой категории до 120 кг, и его исключение из протоколов внесло изменения в распределение медалей. Билял Махов стал серебряным призером, а (проигравший Махову схватку за бронзу) Даулет Шабанбай (Казахстан) — бронзовым», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
Сафонов, Гильерме, Джанаев? Кто должен играть в воротах сборной
Черчесов — о коронавирусе, Дзюбе и подготовке к Молдавии
Новая сказка «Лестера». «Лисы» снова замахнулись на титул?
«Ювентус» может предложить «ПСЖ» обмен Роналду на Неймара
UFC официально подтвердил бой Макгрегор — Порье
Гараничев выиграл отборочный старт для участия в Кубке мира
Стал известен гонорар Загитовой за участие в шоу в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь