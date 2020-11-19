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00:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские дзюдоисты в Чехии вступают в борьбу за медали ЧЕ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Олег Богатов. Спортсмены мужской и женской сборных России по дзюдо в четверг проведут первые схватки чемпионата Европы, который откроется в Праге.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования состоятся в период с 19 по 21 ноября. Спортсмены разыграют 14 комплектов наград — в семи мужских и семи женских весовых категориях. В турнире примут участие 345 атлетов из 40 стран. Чемпионат Европы изначально должен был пройти в Чехии в конце апреля — начале мая нынешнего года. Однако из-за пандемии коронавируса состязание сначала было перенесено на июнь, а в итоге сроки его проведения были сдвинуты на ноябрь.

С прицелом на Олимпиаду

Дополнительный интерес к турниру вызывает начисление серьезного количества очков за успешные выступления, которые будут учтены в квалификационном олимпийском рейтинге. По итогам отборочного цикла спортсмены, набравшие необходимую по регламенту Международной федерации дзюдо (IJF) сумму баллов, получат право выступить на Играх в Токио. Победители чемпионата Европы-2020 смогут добавить в свой рейтинг по 700 очков, серебряные медалисты — по 490, бронзовые призеры — по 350.

В сильнейшем составе

Тренерский штаб сборной России принял решение, что команда в Праге будет представлена лидерами в своих весовых категориях. В соревнованиях мужчин выступят Роберт Мшвидобадзе, Яго Абуладзе (оба — весовая категория до 60 килограммов), Михаил Пуляев, Абдула Абдулжалилов (оба — до 66 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Нияз Ильясов, Арман Адамян (оба — до 100 кг), Инал Тасоев, Тамерлан Башаев (оба — свыше 100 кг).

В состав женской команды включены Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (до 52 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (обе — до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Алена Прокопенко, Мадина Таймазова (обе — до 70 кг), Александра Бабинцева, Антонина Шмелева (обе — до 78 кг).

На победной основе

Предыдущий чемпионат Европы проходил в июне прошлого года в Минске, в рамках II Европейских игр. Россияне завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Победителями соревнований стали Межецкая и Адамян, серебряными призерами — Долгова, Кузютина и Тасоев, бронзовыми медалистами — Хусен Халмурзаев (до 90 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).

Сборная России также выиграла командный турнир, в победном составе выступали Прокопенко, Межецкая, Чибисова, Муса Могушков, Хусен Халмурзаев и Тасоев.

В 2018 году на аналогичном соревновании, проходившем в Тель-Авиве, чемпионами Европы в индивидуальных соревнованиях стали Долгова, Кузютина и Игольников. Второе место занял Башаев, третье — Конкина. На командном чемпионате Европы-2018, состоявшемся в Екатеринбурге, россияне завоевали бронзовые медали. Призерами стали Межецкая, Конкина, Прокопенко, Таисия Киреева, Могушков, Денис Ярцев, Хусен Халмурзаев и Иван Воробьев.

Предстартовая репетиция

Заключительную проверку готовности к чемпионату Европы российские атлеты прошли в турнире «Большой Шлем», состоявшемся 23—25 октября нынешнего года в Будапеште. Спортсмены команды завоевали пять золотых медалей, четыре серебряные награды и одну бронзовую. Победителями стали Абуладзе, Абдулжалилов, Игольников, Ильясов и Тасоев. Серебряные медали у Мшвидобадзе, Якуба Шамилова (до 66 кг), Адамяна и Башаева, бронзовая награда у Давыдовой.

Следующий чемпионат Европы планируется в 2021 году провести в Лиссабоне.

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