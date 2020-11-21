Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачете ЧЕ-2020
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы, который проходил в Праге.
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы, который проходил в Праге.
Турнир завершился схватками в весовой категории свыше 100 кг. Золото завоевал россиянин Тамерлан Башаев, победивший в финале соотечественника Инала Тасоева.
Всего в активе сборной России семь медалей — три золотых, три серебряных и одна бронзовая.
Первыми стали французы, завоевавшие на турнире пять золотых и три бронзовые медали.
Третьей в медальном зачете стала сборная Грузии (1 золото, 1 серебро, 4 бронзы).