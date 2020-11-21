Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачете ЧЕ-2020

Турнир завершился схватками в весовой категории свыше 100 кг. Золото завоевал россиянин Тамерлан Башаев, победивший в финале соотечественника Инала Тасоева.

Всего в активе сборной России семь медалей — три золотых, три серебряных и одна бронзовая.