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09:07 (мск), источник: ТАСС

Российский борец Роман Власов стал победителем Кубка мира

ТАСС, 14 декабря. Россиянин Роман Власов завоевал золотую медаль индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии.

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Источник: РИА "Новости"

В финале весовой категории до 77 кг борец греко-римского стиля Власов победил венгра Золтана Леваи.

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Обладателями бронзовых наград стали серб Виктор Немеш и Александрин Гуту из Молдавии.

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Также золотые медали Кубка мира в воскресенье завоевали россияне Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Назир Абдуллаев (до 67 кг). Серебро досталось Давиту Чакветадзе (до 87 кг).

В понедельник пройдут еще пять финалов среди борцов греко-римского стиля. В каждом из них примет участие российский спортсмен. За победу в весовой категории до 60 кг поборется Степан Марянян, до 63 кг — Жамболат Локьяев, до 82 кг — Милад Алирзаев, до 97 кг — Муса Евлоев, до 130 кг — Сергей Семенов.

Власов является победителем Олимпийских игр в Лондоне, где выступал в весе до 74 кг, и Рио-де-Жанейро (до 75 кг). Также на счету 30-летнего спортсмена две золотые медали на чемпионатах мира и четыре — на первенствах Европы.

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