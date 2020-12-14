Российский борец Роман Власов стал победителем Кубка мира
ТАСС, 14 декабря. Россиянин Роман Власов завоевал золотую медаль индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии.
ТАСС, 14 декабря. Россиянин Роман Власов завоевал золотую медаль индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии.
В финале весовой категории до 77 кг борец
Обладателями бронзовых наград стали серб Виктор Немеш и Александрин Гуту из Молдавии.
Также золотые медали Кубка мира в воскресенье завоевали россияне Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Назир Абдуллаев (до 67 кг). Серебро досталось Давиту Чакветадзе (до 87 кг).
В понедельник пройдут еще пять финалов среди борцов
Власов является победителем Олимпийских игр в Лондоне, где выступал в весе до 74 кг, и