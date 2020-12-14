Российский борец Роман Власов стал победителем Кубка мира

В финале весовой категории до 77 кг борец греко-римского стиля Власов победил венгра Золтана Леваи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ce7533331af84dcc5e1" data-vnd="4ce7533331af84dcc5e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ce7533331af84dcc5e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Обладателями бронзовых наград стали серб Виктор Немеш и Александрин Гуту из Молдавии.

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Также золотые медали Кубка мира в воскресенье завоевали россияне Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Назир Абдуллаев (до 67 кг). Серебро досталось Давиту Чакветадзе (до 87 кг).

В понедельник пройдут еще пять финалов среди борцов греко-римского стиля. В каждом из них примет участие российский спортсмен. За победу в весовой категории до 60 кг поборется Степан Марянян, до 63 кг — Жамболат Локьяев, до 82 кг — Милад Алирзаев, до 97 кг — Муса Евлоев, до 130 кг — Сергей Семенов.