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14 декабря, источник: ТАСС

Российский борец Локьяев выиграл золото Кубка мира

ТАСС, 14 декабря. Российский борец греко-римского стиля Жамболат Локьяев выиграл золотую медаль Кубка мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Сербии.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В финале турнира в весовой категории до 63 кг Локьяев победил венгра Эрика Торбу, поединок завершился со счетом 4:1. Обладателями бронзовых наград стали Калы Сулайманов из Киргизии, победивший азербайджанца Талеха Маммадова (7:6), и белорус Сослан Дауров, оказавшийся сильнее алжирца Абдельджебара Джеббари (5:1).

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Локьяев является серебряным призером Кубка мира по борьбе 2016 года в командных соревнованиях, а также двукратным победителем Кубка европейских наций в команде.

В весовой категории до 60 кг серебро завоевал россиянин Степан Марянян, в финале он проиграл Жоламану Шаршенбекову из Киргизии.

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