Российский борец Локьяев выиграл золото Кубка мира
ТАСС, 14 декабря. Российский борец
ТАСС, 14 декабря. Российский борец
В финале турнира в весовой категории до 63 кг Локьяев победил венгра Эрика Торбу, поединок завершился со счетом 4:1. Обладателями бронзовых наград стали Калы Сулайманов из Киргизии, победивший азербайджанца Талеха Маммадова (7:6), и белорус Сослан Дауров, оказавшийся сильнее алжирца Абдельджебара Джеббари (5:1).
В весовой категории до 60 кг серебро завоевал россиянин Степан Марянян, в финале он проиграл Жоламану Шаршенбекову из Киргизии.