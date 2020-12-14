Российский борец Локьяев выиграл золото Кубка мира

В финале турнира в весовой категории до 63 кг Локьяев победил венгра Эрика Торбу, поединок завершился со счетом 4:1. Обладателями бронзовых наград стали Калы Сулайманов из Киргизии, победивший азербайджанца Талеха Маммадова (7:6), и белорус Сослан Дауров, оказавшийся сильнее алжирца Абдельджебара Джеббари (5:1).

Локьяев является серебряным призером Кубка мира по борьбе 2016 года в командных соревнованиях, а также двукратным победителем Кубка европейских наций в команде.