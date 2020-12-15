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00:45 (мск), источник: Известия

Четыре российских греко-римских борца завоевали золото на Кубке мира

Российские борцы греко-римского стиля Сергей Семенов, Муса Евлоев, Жамболат Локьяев и Милад Алирзаев в понедельник, 14 декабря, завоевали медали высшего достоинства на Кубке мира в Белграде.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Семенов в весе до 130 кг взял золото, в схватке с представителем Турции Османом Йылдырымом — 7−1. Евлоев в финале категории до 97 кг одержал победу над венгром Алексом Шоке — 3−0.

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В весовой категории до 63 кг Локьяев взял вверх над победивший представителя Венгрии Эрика Торбу (4−1). Алирзаев в весе до 92 кг оказался сильнее турка Салиха Айдина — 11−0.

Еще один российский борец в финале до 60 кг уступил Жоломану Шаршенбекову из Киргизии.

Ранее в этот день двукратный олимпийский чемпион мира россиянин Роман Власов завоевал золото Кубка мира на чемпионате по греко-римской борьбе в Сербии. Спортсмен выступал в категории до 77 кг, в финале 30-летний Власов победил представителя Венгрии Золтана Леваи со счетом 6:1.

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