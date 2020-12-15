Четыре российских греко-римских борца завоевали золото на Кубке мира
Российские борцы
Российские борцы
Семенов в весе до 130 кг взял золото, в схватке с представителем Турции Османом Йылдырымом — 7−1. Евлоев в финале категории до 97 кг одержал победу над венгром Алексом Шоке — 3−0.
В весовой категории до 63 кг Локьяев взял вверх над победивший представителя Венгрии Эрика Торбу (4−1). Алирзаев в весе до 92 кг оказался сильнее турка Салиха Айдина — 11−0.
Еще один российский борец в финале до 60 кг уступил Жоломану Шаршенбекову из Киргизии.
Ранее в этот день двукратный олимпийский чемпион мира россиянин Роман Власов завоевал золото Кубка мира на чемпионате по