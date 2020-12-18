Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выиграл Кубок мира по борьбе
ТАСС, 18 декабря. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал обладателем золотой медали индивидуального Кубка мира. Соревнования завершились в Белграде.
ТАСС, 18 декабря. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал обладателем золотой медали индивидуального Кубка мира. Соревнования завершились в Белграде.
В весовой категории до 97 кг он должен был поспорить за золото с белорусом Александром Гуштыном, но тот не вышел на финальную схватку
Лучшим в весовой категории до 86 кг лучшим стал россиянин Даурен Куруглиев, серебряная медаль в активе поляка Збигнева Барановского, бронзовые награды завоевали молдаванин Петр Янулов и турок Осман Гочен.
Садулаев является победителем Олимпийских игр в
Индивидуальный Кубок мира стал заменой чемпионату мира в Осло, который был перенесен