Чемпион Европейских игр борец Кабалоев сменил спортивное гражданство на итальянское

Кабалоев, представляющий мордовскую школу греко-римской борьбы, выступает в весовой категории до 63 кг.

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«Заур будет выступать за Италию, он уволился, сменил гражданство — смысла его удерживать не было», — рассказал Мамиашвили.

На вопрос ТАСС, сможет ли 28-летний спортсмен составить конкуренцию российским борцам на Играх в Токио, Мамиашвили ответил: «Не думаю. На адаптацию после перехода обычно уходит два года, плюс вне национальной сборной составить конкуренцию ему будет крайне сложно».

На Европейских играх Кабалоев победил в весовой категории до 67 кг. Он также является бронзовым призером (до 63 кг) чемпионата Европы в Каспийске 2018 года, двукратным чемпионом России.