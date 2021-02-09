Садулаев пропустит предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе

«На чемпионате России будут бороться все наши лидеры, за исключением Абдулрашида Садулаева (до 97 кг) и Шамиля Шарипова (до 125 кг) — их мы освободили. Победитель Кубка мира 2020 года Шарипов отправится на лицензионный турнир в Будапешт, который состоится через неделю после чемпионата России. Если Шамиль завоюет лицензию — тогда получит “прикидку” с чемпионом России в весе до 125 кг, и победитель выступит на чемпионате Европы в апреле. В весе до 97 кг наш лидер и капитан команды олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев также проведет “прикидку” с чемпионом России — и победитель попадет в состав на Европу», — рассказал Тедеев.