Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Хоккей. НХЛ
10.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
10.02
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.02
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
10.02
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.02
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
10.02
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
10.02
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.02
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
17:44 (мск), источник: ТАСС

Садулаев пропустит предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе

ТАСС, 9 февраля. Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ. Об этом сообщил главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Турнир в Улан-Удэ пройдет с 11 по 14 марта.

«На чемпионате России будут бороться все наши лидеры, за исключением Абдулрашида Садулаева (до 97 кг) и Шамиля Шарипова (до 125 кг) — их мы освободили. Победитель Кубка мира 2020 года Шарипов отправится на лицензионный турнир в Будапешт, который состоится через неделю после чемпионата России. Если Шамиль завоюет лицензию — тогда получит “прикидку” с чемпионом России в весе до 125 кг, и победитель выступит на чемпионате Европы в апреле. В весе до 97 кг наш лидер и капитан команды олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев также проведет “прикидку” с чемпионом России — и победитель попадет в состав на Европу», — рассказал Тедеев.

Ранее бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило сроки проведения турниров, на которых будут разыграны лицензии на Олимпийские игры в Токио — европейский квалификационный турнир состоится в марте в Венгрии, мировая квалификация — в начале мая в Софии, чемпионат Европы пройдет в Польше 19—25 апреля. Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

24-летний Садулаев является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и двукратным победителем Европейских игр.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
ПСЖ не подходит: Месси склоняется к переходу в «Сити»
Объявлен состав команды РФ на первую гонку ЧМ по биатлону
«Спартак» бьется за Промеса, ЦСКА подписал молодого норвежца
Каррера возвращается в клуб, где стал легендой
Россия - в первой десятке рейтинга ФИФА к 2030 году. Реально ли
Тренер сборной России по биатлону: Наша задача - быть с медалями
Толкнувший Ретивых финн пожаловался на реакцию сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь