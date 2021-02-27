Стала известна причина массовой драки в спорткомплексе в Дагестане

Ранее источник РИА Новости в минспорта региона сообщил, что в субботу во Дворце спорта им. Али Алиева в Каспийске произошла массовая драка между спортсменами во время первенства СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

«Инцидент случился после встречи осетинского и дагестанского спортсменов. Они боролись более десяти минут, были напряженные моменты, судить тяжело было этот поединок. Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: “Ура!”, отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что-то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Конечно, очень неприятная ситуация. На соревновании говорили о том, что можно было бы чемпионат России по дзюдо в Дагестане провести, теперь вряд ли так решат. А красивых поединков сегодня прошло много, было чем похвастаться», — рассказал собеседник агентства.