Турнир «Большого шлема» по дзюдо перенесли из Парижа в Казань
ТАСС, 5 марта. Турнир мировой серии «Большой шлем» по дзюдо перенесен из Парижа в Казань и пройдет с 5 по 7 мая. Об этом сообщает
ТАСС, 5 марта. Турнир мировой серии «Большой шлем» по дзюдо перенесен из Парижа в Казань и пройдет с 5 по 7 мая. Об этом сообщает
Перенос связан с отказом Франции организовывать соревнования. Турнир в Казани будет квалификационным к Олимпийским играм в Токио.
«Мы очень благодарны Федерации дзюдо России и Казани, которые сразу откликнулись и подписали соглашение о проведении турнира “Большого шлема”
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.