Турнир «Большого шлема» по дзюдо перенесли из Парижа в Казань

Перенос связан с отказом Франции организовывать соревнования. Турнир в Казани будет квалификационным к Олимпийским играм в Токио.

«Мы очень благодарны Федерации дзюдо России и Казани, которые сразу откликнулись и подписали соглашение о проведении турнира “Большого шлема” 5—7 мая 2021 года», — говорится в сообщении.