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14:10 (мск), источник: ТАСС

Борца Хашагульгова дисквалифицировали на три года за допинг

ТАСС, 15 марта. Российский борец Илез Хашагульгов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Дисквалификация Хашагульгова отсчитывается с 6 ноября 2020 года.

Хашагульгов является победителем Кубка России по грэпплингу, бронзовым призером чемпионата России по грэпплингу.

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