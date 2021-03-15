Борца Хашагульгова дисквалифицировали на три года за допинг
ТАСС, 15 марта. Российский борец Илез Хашагульгов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 15 марта. Российский борец Илез Хашагульгов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).
Дисквалификация Хашагульгова отсчитывается с 6 ноября 2020 года.
Хашагульгов является победителем Кубка России по грэпплингу, бронзовым призером чемпионата России по грэпплингу.