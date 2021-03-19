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19 марта, источник: ТАСС

Воробьева и Велиева завоевали олимпийские лицензии на турнире по борьбе в Будапеште

ТАСС, 19 марта. Россиянки Наталья Воробьева и Ханум Велиева завоевали право на участие в Олимпийских играх в Токио на европейском квалификационном турнире в Будапеште.

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Источник: РИА "Новости"

Воробьева в весовой категории до 76 кг в полуфинале победила австрийку Мартину Кюнц со счетом 2:1, Велиева в полуфинале до 68 кг оказалась сильнее Элис Маноловой из Азербайджана (6:0). Финалистки турнира в Будапеште становятся обладателями олимпийской лицензии, решающие схватки пройдут позднее в пятницу.

Чемпионка Европы Стальвира Оршуш (53 кг), призер Кубка мира Вероника Чумикова (57 кг) и призер чемпионата мира Любовь Овчарова (до 62 кг) не смогли пробиться в финал соревнований в Будапеште.

Воробьевой 29 лет, она является олимпийской чемпионкой и серебряным призером Игр. В ее активе две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награда мировых первенств. 21-летняя Велиева — чемпионка Европы 2020 года, двукратная чемпионка России.

Турнир завершится 21 марта.

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