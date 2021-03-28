Умер многолетний диктор турниров по борьбе Феликс Премильский
ТАСС, 28 марта. Заслуженный тренер РСФСР по борьбе Феликс Премильский скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 28 марта. Заслуженный тренер РСФСР по борьбе Феликс Премильский скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает
Премильский воспитал несколько поколений борцов. После окончания физкультурного института он по распределению отправился на целину в Казахстан. В течение 23 лет проработал в Караганде, где создал школу вольной борьбы. В 1981 году переехал в Москву и начал работать в спортивном обществе «Трудовые резервы», где с нуля организовал школу вольной борьбы.
В 1989 году Премильский первым в СССР набрал группу женщин для занятий вольной борьбой. Среди них была будущая четырехкратная чемпионка Европы Елена Егошина.
Деятельность в качестве диктора он начал на Олимпиаде-1980. С тех пор он комментировал множество крупных турниров. За работу в качестве диктора соревнований награжден золотым и бронзовым орденами Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA, ныне — Объединенный мир борьбы).