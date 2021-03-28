Умер многолетний диктор турниров по борьбе Феликс Премильский

Премильский воспитал несколько поколений борцов. После окончания физкультурного института он по распределению отправился на целину в Казахстан. В течение 23 лет проработал в Караганде, где создал школу вольной борьбы. В 1981 году переехал в Москву и начал работать в спортивном обществе «Трудовые резервы», где с нуля организовал школу вольной борьбы.