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09:42 (мск), источник: ТАСС

Умер многолетний диктор турниров по борьбе Феликс Премильский

ТАСС, 28 марта. Заслуженный тренер РСФСР по борьбе Феликс Премильский скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

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Премильский воспитал несколько поколений борцов. После окончания физкультурного института он по распределению отправился на целину в Казахстан. В течение 23 лет проработал в Караганде, где создал школу вольной борьбы. В 1981 году переехал в Москву и начал работать в спортивном обществе «Трудовые резервы», где с нуля организовал школу вольной борьбы.

В 1989 году Премильский первым в СССР набрал группу женщин для занятий вольной борьбой. Среди них была будущая четырехкратная чемпионка Европы Елена Егошина.

Деятельность в качестве диктора он начал на Олимпиаде-1980. С тех пор он комментировал множество крупных турниров. За работу в качестве диктора соревнований награжден золотым и бронзовым орденами Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA, ныне — Объединенный мир борьбы).

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