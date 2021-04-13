Определен состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат Европы

«В тяжелом весе мы освободили от чемпионата Европы Сергея Семенова, в 87 кг нет Давита Чакветадзе — он будет готовиться к лицензионному турниру в Софии, — рассказал Когуашвили. — Задача у команды остается прежней — победа в общекомандном зачете, золотые медали. Спортсмены, которые претендуют на участие в Олимпиаде, должны показывать хорошую, зрелую, убедительную борьбу, поскольку сейчас каждый старт — это тренировочное мероприятие к Олимпиаде, на Игры поедут лучшие из лучших».