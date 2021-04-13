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13 апреля, источник: ТАСС

Определен состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат Европы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Определен состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Гоги Когуашвили.

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Турнир пройдет в Варшаве с 18 по 25 апреля.

Сборную России на турнире представят Виктор Ведерников (весовая категория до 55 кг), Сергей Емелин (60 кг), Жамболат Локьяев (63 кг), Артем Сурков (67 кг), Чингиз Лабазанов (72 кг), Абуязид Манцигов (77 кг), Адлан Акиев (82 кг), Милад Алирзаев (87 кг), Муса Евлоев (97 кг) и Зураб Гадахаури (130 кг).

«В тяжелом весе мы освободили от чемпионата Европы Сергея Семенова, в 87 кг нет Давита Чакветадзе — он будет готовиться к лицензионному турниру в Софии, — рассказал Когуашвили. — Задача у команды остается прежней — победа в общекомандном зачете, золотые медали. Спортсмены, которые претендуют на участие в Олимпиаде, должны показывать хорошую, зрелую, убедительную борьбу, поскольку сейчас каждый старт — это тренировочное мероприятие к Олимпиаде, на Игры поедут лучшие из лучших».

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