Российские дзюдоисты Абуладзе и Гилязова завоевали бронзовые медали в первый день чемпионата Европы
Российский дзюдоист Яго Абуладзе стал бронзовым призером чемпионата Европы в Лиссабоне в весовой категории до 60 килограммов.
Российский дзюдоист Яго Абуладзе стал бронзовым призером чемпионата Европы в Лиссабоне в весовой категории до 60 килограммов.
Победу одержал Франциско Гарригос из Испании, серебро — у француза Луки Мхеидзе. Вместе с Абуладзе третье место занял представитель Азербайджана Карамат Гусейнов.
Россиянка Сабина Гилязова завоевала бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. Золото на счету Дистрии Красники из Косово, второе место — у украинки Дарьи Билодед. Еще одну бронзу выиграла француженка Мелани Клеман. Россиянка Ирина Долгова стала пятой.
Чемпионат Европы стартовал сегодня и завершится в воскресенье, 18 апреля.