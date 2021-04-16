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23:08 (мск), источник: Sport24

Российские дзюдоисты Абуладзе и Гилязова завоевали бронзовые медали в первый день чемпионата Европы

Российский дзюдоист Яго Абуладзе стал бронзовым призером чемпионата Европы в Лиссабоне в весовой категории до 60 килограммов.

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Источник: Sport24

Победу одержал Франциско Гарригос из Испании, серебро — у француза Луки Мхеидзе. Вместе с Абуладзе третье место занял представитель Азербайджана Карамат Гусейнов.

Россиянка Сабина Гилязова завоевала бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. Золото на счету Дистрии Красники из Косово, второе место — у украинки Дарьи Билодед. Еще одну бронзу выиграла француженка Мелани Клеман. Россиянка Ирина Долгова стала пятой.

Чемпионат Европы стартовал сегодня и завершится в воскресенье, 18 апреля.

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