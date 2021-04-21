Российские борцы завоевали 4-е золото на чемпионате Европы. Магомедов победил в категории до 61 кг

В финале 23-летний Магомедов оказался сильнее украинца Андрея Джелепа. Бронзовые медали на счету Эдуарда Григорева из Польши и грузина Беки Ломтадзе.

Это четвертая золотая награда российских борцов на ЧЕ-2021. Ранее Загир Шахиев победил в категории до 65 кг, Исраил Касумов — в категории до 70 кг, а Алихан Жабраилов — в категории до 97 кг. Кроме того, в весе до 57 кг Начын Монгуш выиграл серебро.