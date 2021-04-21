Российские борцы завоевали 4-е золото на чемпионате Европы. Магомедов победил в категории до 61 кг
Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 61 килограмма.
Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 61 килограмма.
В финале 23-летний Магомедов оказался сильнее украинца Андрея Джелепа. Бронзовые медали на счету Эдуарда Григорева из Польши и грузина Беки Ломтадзе.
Это четвертая золотая награда российских борцов на ЧЕ-2021. Ранее Загир Шахиев победил в категории до 65 кг, Исраил Касумов — в категории до 70 кг, а Алихан Жабраилов — в категории до 97 кг. Кроме того, в весе до 57 кг Начын Монгуш выиграл серебро.
Сборная России лидирует в медальном зачете, имея на счету четыре золотые и одну серебряную медаль. Второй идет Турция (1−1−0), третьей — Словакия (1−0−0).
Соревнования в Варшаве завершится в воскресенье, 25 апреля.