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22:09 (мск), источник: Sport24

Российские борцы завоевали 4-е золото на чемпионате Европы. Магомедов победил в категории до 61 кг

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 61 килограмма.

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Источник: Sport24

В финале 23-летний Магомедов оказался сильнее украинца Андрея Джелепа. Бронзовые медали на счету Эдуарда Григорева из Польши и грузина Беки Ломтадзе.

Это четвертая золотая награда российских борцов на ЧЕ-2021. Ранее Загир Шахиев победил в категории до 65 кг, Исраил Касумов — в категории до 70 кг, а Алихан Жабраилов — в категории до 97 кг. Кроме того, в весе до 57 кг Начын Монгуш выиграл серебро.

Сборная России лидирует в медальном зачете, имея на счету четыре золотые и одну серебряную медаль. Второй идет Турция (1−1−0), третьей — Словакия (1−0−0).

Соревнования в Варшаве завершится в воскресенье, 25 апреля.

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