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20:08 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Полещук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе

ТАСС, 22 апреля. Россиянка Екатерина Полещук стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе. Соревнования проходят в Варшаве.

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Источник: РИА "Новости"

В схватке за третье место в весовой категории до 50 кг 27-летняя россиянка победила Оксану Ливач из Украины. Вторая бронзовая награда досталась представительнице Польши Анне Лукасяк. Победительницей соревнований стала выступающая за Азербайджан Мария Стадник, серебро на счету болгарки Миглены Селишки.

Полещук является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в Нур-Султане. На чемпионатах России она по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.

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