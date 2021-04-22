Россиянка Оршуш стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе
ТАСС, 22 апреля. Россиянка Стальвира Оршуш стала победительницей чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Варшаве.
ТАСС, 22 апреля. Россиянка Стальвира Оршуш стала победительницей чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Варшаве.
В финальной схватке она была сильнее Роксаны Засиной из Польши. Бронзовые медали турнира на счету Катерины Пичковской из Белоруссии и
Оршуш 27 лет, она в третий раз завоевала золотую награду чемпионатов Европы. На первенстве 2020 года в Риме россиянка стала бронзовым призером.
Чемпионат Европы завершится 25 апреля.