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20:31 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Оршуш стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

ТАСС, 22 апреля. Россиянка Стальвира Оршуш стала победительницей чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Варшаве.

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В финальной схватке она была сильнее Роксаны Засиной из Польши. Бронзовые медали турнира на счету Катерины Пичковской из Белоруссии и Кристины-Зоряны Демко из Украины.

Оршуш 27 лет, она в третий раз завоевала золотую награду чемпионатов Европы. На первенстве 2020 года в Риме россиянка стала бронзовым призером.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.

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