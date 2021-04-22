Россиянка Чумикова стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе
ТАСС, 22 апреля. Россиянка Вероника Чумикова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 59 кг. Соревнования проходят в Варшаве.
ТАСС, 22 апреля. Россиянка Вероника Чумикова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 59 кг. Соревнования проходят в Варшаве.
В финальной схватке она проиграла Биляне Дудовой из Болгарии. Бронзовые медали турнира достались Анастасии Никите из Молдавии и Катерине Жидачевске из Румынии.
Чумиковой 26 лет, она является чемпионкой России, серебряным и двукратным бронзовым призером первенств страны.
Чемпионат Европы завершится 25 апреля.