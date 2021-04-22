Воробьева стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе
ТАСС, 22 апреля. Россиянка Наталья Воробьева стала обладательницей серебряной награды в весовой категории до 76 кг на чемпионате Европы по борьбе. Турнир проходит в Варшаве.
ТАСС, 22 апреля. Россиянка Наталья Воробьева стала обладательницей серебряной награды в весовой категории до 76 кг на чемпионате Европы по борьбе. Турнир проходит в Варшаве.
В финальной схватке она уступила эстонке Эпп Мяэ. Бронзовые награды завоевали француженка Синтия Вескан и немка Алина Фоккен.
Воробьевой 29 лет, она является олимпийской чемпионкой 2012 года, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
Чемпионат Европы завершится 25 апреля.