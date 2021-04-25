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22:30 (мск), источник: ТАСС

Россияне стали победителями общекомандного зачета чемпионата Европы по борьбе

ТАСС, 25 апреля. Российские спортсмены завоевали 22 медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе и заняли первое место в общекомандном зачете. Турнир проходил в Варшаве.

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В последний день соревнований россияне завоевали три золотые медали.

Сборная России на чемпионате Европы по борьбе завоевала 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. На втором месте расположилась команда Турции (3−4−1), на третьем — команда Украины (2−2−9).

Золотые медали в вольной борьбе завоевали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг), в женской борьбе победительницами стали Ольга Хорошавцева (до 53 кг) и Стальвира Оршуш (до 57 кг), в греко-римской борьбе чемпионами Европы стали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Жамболат Локьяев (до 63 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг).

Серебряными призерами стали борцы вольного стиля Начын Монгуш (до 57 кг), Сергей Козырев (до 125 кг), в женской борьбе серебро у Вероники Чумиковой (до 59 кг), Ханум Велиевой (до 68 кг) и Натальи Воробьевой (до 76 кг). Бронзовыми призерами стали борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев (до 87 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг). У женщин бронзу завоевали Екатерина Полещук (до 50 кг) и Евгения Захарченко (до 72 кг).

Чемпионат Европы в 2022 году пройдет в Венгрии.

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