Тренировка перед Олимпиадой. Российские борцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы

В общей сложности на счету российской команды 22 медали — 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. На втором месте расположилась сборная Турции (3−4−1), на третьем — команда Украины (2−2−9).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13d22c90732bf444e23b" data-vnd="13d22c90732bf444e23b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13d22c90732bf444e23b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал медали турнира почетными, но отметил, что рассматривает чемпионат прежде всего как этап подготовки к Олимпиаде. «У нас есть повод для хорошего, серьезного анализа, чтобы иметь возможность скорректировать техническую работу, провести окончательную шлифовку подготовки к Играм», — подчеркнул Мамиашвили.

Первыми награды чемпионата разыграли мужчины в вольной борьбе. На счету сборной под руководством Дзамболата Тедеева шесть золотых и две серебряные медали, причем команда в Варшаве была представлена преимущественно вторым составом.

Чемпионами Европы стали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг), серебряными призерами — Начын Монгуш (до 57 кг) и Сергей Козырев (до 125 кг).

Подводя итоги выступления команды, Тедеев отметил высокий потенциал резерва. «Резерв на подъеме, команда укомплектована, все друг друга понимают и понимают, куда мы движемся, какие цели и задачи перед нами поставлены — только вперед, только медали высшей пробы», — подчеркнул Тедеев.

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Женская сборная ожидания оправдала

Женская команда России по вольной борьбе в Варшаве смогла взять две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Трехкратной чемпионкой Европы стала Стальвира Оршуш, выступающая в весовой категории до 55 кг, двукратной — Ольга Хорошавцева (до 53 кг). Серебряные медали на счету Вероники Чумиковой (до 59 кг), Ханум Велиевой (до 68 кг) и Натальи Воробьевой (до 76 кг). Бронзовые награды завоевали Екатерина Полещук (до 50 кг) и Евгения Захарченко (до 72 кг).

Болгарский тренер Симеон Штерев рассказал ТАСС, что команда свои задачи в Польше выполнила и ожидания оправдала. «Постоянно находиться на пике формы невозможно, команда готовится к Олимпиаде, а чемпионат Европы в данном случае стал этапом этой подготовки. Поэтому команда ожидания оправдала. Сейчас нам важно было понять ошибки, разобраться, где нужно добавлять, этот процесс никогда не заканчивается», — сказал тренер.

Победителями чемпионата Европы в греко-римской борьбе стали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Жамболат Локьяев (до 63 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг). Бронзовыми призерами — Милад Алирзаев (до 87 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг).

По мнению главного тренера команды Гоги Когуашвили, команда показала удовлетворительный результат, но качество борьбы еще нужно улучшать. Когуашвили отметил, что команда по разным причинам недобрала медалей в нескольких весовых категориях. «В 67 кг, к сожалению, по состоянию здоровья пришлось снять Артема Суркова. В 87 кг мы должны были бороться за золото в финале. В 77 кг Абуязид Манцигов уступил [в четвертьфинале] представителю сборной Украины», — сказал тренер.

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Финальный рывок за лицензиями

Перед командами теперь стоит задача завоевать недостающие олимпийские лицензии. Мужской сборной России по вольной борьбе не хватает путевки в тяжелом весе, борцам греко-римского стиля — в весе до 87 кг, женской команде — в весовых категориях до 53, 57 и 62 кг. Возможность их завоевать будет на квалификационном турнире в Софии, который пройдет 6—9 мая .