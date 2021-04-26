Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
01:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Б
43
Хоккей. НХЛ
01:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
63
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Наполи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
25.04
Лион
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
25.04
Атлетик
Атлетико
21
Хоккей. НХЛ
25.04
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
10
Футбол. Зарубежный
25.04
Аталанта
Болонья
50
Футбол. Зарубежный
25.04
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
22
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
08:59 (мск), источник: ТАСС

Тренировка перед Олимпиадой. Российские борцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной борьбе выиграла медальный зачет предолимпийского чемпионата Европы в Варшаве. Россияне завоевали больше всех наград во всех трех дисциплинах — в греко-римской, вольной и женской борьбе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В общей сложности на счету российской команды 22 медали — 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. На втором месте расположилась сборная Турции (3−4−1), на третьем — команда Украины (2−2−9).

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал медали турнира почетными, но отметил, что рассматривает чемпионат прежде всего как этап подготовки к Олимпиаде. «У нас есть повод для хорошего, серьезного анализа, чтобы иметь возможность скорректировать техническую работу, провести окончательную шлифовку подготовки к Играм», — подчеркнул Мамиашвили.

Первыми награды чемпионата разыграли мужчины в вольной борьбе. На счету сборной под руководством Дзамболата Тедеева шесть золотых и две серебряные медали, причем команда в Варшаве была представлена преимущественно вторым составом.

Чемпионами Европы стали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг), серебряными призерами — Начын Монгуш (до 57 кг) и Сергей Козырев (до 125 кг).

Подводя итоги выступления команды, Тедеев отметил высокий потенциал резерва. «Резерв на подъеме, команда укомплектована, все друг друга понимают и понимают, куда мы движемся, какие цели и задачи перед нами поставлены — только вперед, только медали высшей пробы», — подчеркнул Тедеев.

Читайте также
Воробьева стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе

Женская сборная ожидания оправдала

Женская команда России по вольной борьбе в Варшаве смогла взять две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Трехкратной чемпионкой Европы стала Стальвира Оршуш, выступающая в весовой категории до 55 кг, двукратной — Ольга Хорошавцева (до 53 кг). Серебряные медали на счету Вероники Чумиковой (до 59 кг), Ханум Велиевой (до 68 кг) и Натальи Воробьевой (до 76 кг). Бронзовые награды завоевали Екатерина Полещук (до 50 кг) и Евгения Захарченко (до 72 кг).

Болгарский тренер Симеон Штерев рассказал ТАСС, что команда свои задачи в Польше выполнила и ожидания оправдала. «Постоянно находиться на пике формы невозможно, команда готовится к Олимпиаде, а чемпионат Европы в данном случае стал этапом этой подготовки. Поэтому команда ожидания оправдала. Сейчас нам важно было понять ошибки, разобраться, где нужно добавлять, этот процесс никогда не заканчивается», — сказал тренер.

Победителями чемпионата Европы в греко-римской борьбе стали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Жамболат Локьяев (до 63 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг). Бронзовыми призерами — Милад Алирзаев (до 87 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг).

По мнению главного тренера команды Гоги Когуашвили, команда показала удовлетворительный результат, но качество борьбы еще нужно улучшать. Когуашвили отметил, что команда по разным причинам недобрала медалей в нескольких весовых категориях. «В 67 кг, к сожалению, по состоянию здоровья пришлось снять Артема Суркова. В 87 кг мы должны были бороться за золото в финале. В 77 кг Абуязид Манцигов уступил [в четвертьфинале] представителю сборной Украины», — сказал тренер.

Читайте также
Чемпион Европейских игр борец Кабалоев сменил спортивное гражданство на итальянское

Финальный рывок за лицензиями

Перед командами теперь стоит задача завоевать недостающие олимпийские лицензии. Мужской сборной России по вольной борьбе не хватает путевки в тяжелом весе, борцам греко-римского стиля — в весе до 87 кг, женской команде — в весовых категориях до 53, 57 и 62 кг. Возможность их завоевать будет на квалификационном турнире в Софии, который пройдет 6—9 мая.

Мамиашвили уверен, что задача сборным по плечу. «Мы можем выступить на Играх полным составом. Спортсмены должны понимать, какой груз ответственности на них лежит. Но он не должен давить на них, он должен придавать им силы. Нужна продуманная, точная и изнурительная работа, а тем, кто не стремится добиться победы, переступив через свои слабости, места в команде нет, туда попадут только те, кто готов отдать всего себя на олимпийском ковре в Токио», — подытожил глава федерации.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Самый побеждающий вратарь НХЛ Василевский - кандидат на приз MVP
«Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» в финале Кубка английской лиги
Федун: Буду болеть за «Зенит», «Спартак» не заслужил чемпионство
«Краснодар» одержал первую победу под руководством Гончаренко
«Миранчук — золото». Фаны «Аталанты» в восторге от гола Алексея
«Монако» с Головиным вышел на второе место в Лиге 1
«Атлетико» проиграл в матче чемпионата Испании по футболу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь