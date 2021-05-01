Иранских дзюдоистов наказали за нежелание бороться с израильтянами

Изначально Международная федерация дзюдо (IJF) настаивала на неопределенном сроке наказания. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил отстранить сборную Ирана по дзюдо на четыре года от участия в международных стартах. Дисквалификация отсчитывается с 2019 года.

В 2019 году на чемпионате мира в Японии иранские власти оказали давление на члена сборной страны Саида Моллаеи, чтобы последний снялся с турнира и избежал матча против израильтянина Саги Муки. Иранец не выполнил требования, несмотря на угрозы.

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