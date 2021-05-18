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17:32 (мск), источник: ТАСС

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо. Список спортсменов ТАСС предоставили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

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Чемпионат мира пройдет с 6 по 13 июня в Будапеште.

В состав мужской команды вошли Яго Абуладзе (до 60 кг), Якуб Шамилов, Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Махмедбек Махмадбеков, Денис Ярцев (оба — до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Аслан Лаппинагов (оба — до 81 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

В составе женской команды выступят Сабина Гилязова, Ирэна Хубулова (обе — до 48 кг), Алеся Кузнецова, Анастасия Поликарпова (обе — до 52 кг), Анастасия Конкина (до 57 кг), Екатерина Валькова (до 63 кг), Антонина Шмелева, Нюргуяна Никифорова (до 78 кг), Анжела Гаспарян (свыше 78 кг).

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