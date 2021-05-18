Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо

Чемпионат мира пройдет с 6 по 13 июня в Будапеште.

В состав мужской команды вошли Яго Абуладзе (до 60 кг), Якуб Шамилов, Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Махмедбек Махмадбеков, Денис Ярцев (оба — до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Аслан Лаппинагов (оба — до 81 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).