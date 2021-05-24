Умер основатель первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке Дмитрий Миндиашвили

«Сегодня, 24 мая в 11:26 (07:26 мск), в Красноярской краевой клинической больнице скончался Дмитрий Георгиевич Миндиашвили. Причина смерти — пневмония, прославленный тренер с четверга находился в реанимации», — сообщили агентству в краевом Минспорте.

Миндиашвили родился 4 июня 1933 года. С середины 1950-х годов проживал в Красноярском крае. В качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972 года по 2008 год (за исключением 1984 года, когда советская команда не участвовала в Играх). В августе стал первым в Красноярском крае Героем Труда Российской Федерации.