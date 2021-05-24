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19:19 (мск), источник: ТАСС

Умер основатель первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке Дмитрий Миндиашвили

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Основатель первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке, заслуженный тренер СССР, России и Грузии Дмитрий Миндиашвили умер в Красноярске в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 24 мая в 11:26 (07:26 мск), в Красноярской краевой клинической больнице скончался Дмитрий Георгиевич Миндиашвили. Причина смерти — пневмония, прославленный тренер с четверга находился в реанимации», — сообщили агентству в краевом Минспорте.

Миндиашвили родился 4 июня 1933 года. С середины 1950-х годов проживал в Красноярском крае. В качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972 года по 2008 год (за исключением 1984 года, когда советская команда не участвовала в Играх). В августе стал первым в Красноярском крае Героем Труда Российской Федерации.

Миндиашвили в 1973 году создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке. Он подготовил трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, олимпийских чемпионов Ивана Ярыгина и Сагида Муртазалиева, призеров Олимпиад — Сергея Карамчакова и Адама Барахоева, двукратных чемпионов мира — Виктора Алексеева и Виктора Лебедева. В 2008 году школа реорганизована в Академию борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.

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