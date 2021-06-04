Песков: Путин еще не решил, посетит ли чемпионат мира по дзюдо

В целом же, по словам Пескова, количество поездок будет расти. «Сейчас нет у меня под рукой графика. Какие-то конкретные [мероприятия] сейчас не назову. Но они будут, и какие-то региональные поездки», — сказал он. Что касается международных мероприятий, то помимо саммита с президентом США Джо Байденом, который пройдет в Женеве, «международных визитов пока нет у него», добавил пресс-секретарь президента РФ.