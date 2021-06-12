Российские дзюдоисты заняли четвертое место в медальном зачете на чемпионате мира

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские дзюдоисты на чемпионате выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна используется фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.