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20:09 (мск), источник: ТАСС

Российские дзюдоисты заняли четвертое место в медальном зачете на чемпионате мира

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой награде на чемпионате мира по дзюдо и заняли четвертое место в медальном зачете турнира. Соревнования проходят в Будапеште.

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Золото в весовой категории до 60 кг выиграл Яго Абуладзе. Вторым в весовой категории свыше 100 кг стал Тамерлан Башаев. Бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг завоевал Якуб Шамилов.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Японии (5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали). Вторыми стали представители Грузии (1−1−2), третьими стали испанцы (1−1−2).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские дзюдоисты на чемпионате выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна используется фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут командные соревнования, которые завершат программу турнира.

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