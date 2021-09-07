Магомед Исмаилов снял видеоинструкцию по защите от грабителей
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов показал, как нужно защищаться от грабителей.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов показал, как нужно защищаться от грабителей.
Спортсмен провел спарринг с другом Али Исаевым, который выступал в роли злоумышленника. Исмаилов отметил, что для защиты от нападения нужно «всего лишь всю жизнь заниматься вольной борьбой».
13 декабря 2020 года Исмаилов победил решением судей российского тяжеловеса Ивана Штыркова, а летом 2020-го оказался сильнее Александра Емельяненко. 16 октября тяжеловесу предстоит провести поединок с Владимиром Минеевым. Бой пройдет на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.
В активе 35-летнего Исмаилова 21 бой в ММА, он одержал 18 побед, дважды проиграл и один поединок свел вничью. Боец является мастером спорта по вольной борьбе.