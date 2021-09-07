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12:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Магомед Исмаилов снял видеоинструкцию по защите от грабителей

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов показал, как нужно защищаться от грабителей.

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Спортсмен провел спарринг с другом Али Исаевым, который выступал в роли злоумышленника. Исмаилов отметил, что для защиты от нападения нужно «всего лишь всю жизнь заниматься вольной борьбой».

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13 декабря 2020 года Исмаилов победил решением судей российского тяжеловеса Ивана Штыркова, а летом 2020-го оказался сильнее Александра Емельяненко. 16 октября тяжеловесу предстоит провести поединок с Владимиром Минеевым. Бой пройдет на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

В активе 35-летнего Исмаилова 21 бой в ММА, он одержал 18 побед, дважды проиграл и один поединок свел вничью. Боец является мастером спорта по вольной борьбе.

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