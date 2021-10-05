Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Садулаев в финале в весовой категории до 97 кг победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:0.

Бронзовыми призерами в этом весе стали иранец Можтаба Голей и Магомед Закариев из Украины.

Садулаев, олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро (в весе до 86 кг) и Токио (до 97 кг), стал пятикратным чемпионом мира. Садулаев был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады в Токио.