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5 октября, источник: Спорт РИА Новости

Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Осло.

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Источник: Спорт РИА Новости

Садулаев в финале в весовой категории до 97 кг победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:0.

Бронзовыми призерами в этом весе стали иранец Можтаба Голей и Магомед Закариев из Украины.

Садулаев, олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро (в весе до 86 кг) и Токио (до 97 кг), стал пятикратным чемпионом мира. Садулаев был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады в Токио.

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