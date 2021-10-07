Чемпион мира по вольной борьбе Магомедмурад Гаджиев: «Польша поверила в меня, в отличие от России»
Уроженец Дагестана, борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев, представляющий Польшу, рассказал, почему решился на смену спортивного гражданства.
Уроженец Дагестана, борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев, представляющий Польшу, рассказал, почему решился на смену спортивного гражданства.
33-летний Гаджиев, представляющий на соревнованиях Польшу с 2014 году, завоевал золотую медаль чемпионата мира — 2021 в Осло в весовой категории до 70 кг.
"Меня здесь очень тепло приняли. После каждого соревнования я получаю много сообщений от болельщиков. Польша дала мне шанс, поверила в меня. В отличие от России, которая перестала верить в меня, когда мои результаты ухудшились. С другой стороны, конкуренция там огромная. Если выступишь слабо на турнире, на твое место будут претендовать 10 человек. Такова жизнь.
Отец меня очень поддерживал. Даже сказал, что если я буду выступать за Польшу, он начнет болеть за нее. Он начал смотреть матчи сборной Польши по футболу, волейболу и легкой атлетике. Когда я был в гостях у родителей, они действительно смотрели другие виды спорта и болели за польских спортсменов", — приводит слова Гаджиева TVP Sport.