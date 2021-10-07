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15:42 (мск), источник: Sport24

Чемпион мира по вольной борьбе Магомедмурад Гаджиев: «Польша поверила в меня, в отличие от России»

Уроженец Дагестана, борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев, представляющий Польшу, рассказал, почему решился на смену спортивного гражданства.

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Источник: Sport24

33-летний Гаджиев, представляющий на соревнованиях Польшу с 2014 году, завоевал золотую медаль чемпионата мира — 2021 в Осло в весовой категории до 70 кг.

"Меня здесь очень тепло приняли. После каждого соревнования я получаю много сообщений от болельщиков. Польша дала мне шанс, поверила в меня. В отличие от России, которая перестала верить в меня, когда мои результаты ухудшились. С другой стороны, конкуренция там огромная. Если выступишь слабо на турнире, на твое место будут претендовать 10 человек. Такова жизнь.

Отец меня очень поддерживал. Даже сказал, что если я буду выступать за Польшу, он начнет болеть за нее. Он начал смотреть матчи сборной Польши по футболу, волейболу и легкой атлетике. Когда я был в гостях у родителей, они действительно смотрели другие виды спорта и болели за польских спортсменов", — приводит слова Гаджиева TVP Sport.

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