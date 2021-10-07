Чемпион мира по вольной борьбе Магомедмурад Гаджиев: «Польша поверила в меня, в отличие от России»

33-летний Гаджиев, представляющий на соревнованиях Польшу с 2014 году, завоевал золотую медаль чемпионата мира — 2021 в Осло в весовой категории до 70 кг.



"Меня здесь очень тепло приняли. После каждого соревнования я получаю много сообщений от болельщиков. Польша дала мне шанс, поверила в меня. В отличие от России, которая перестала верить в меня, когда мои результаты ухудшились. С другой стороны, конкуренция там огромная. Если выступишь слабо на турнире, на твое место будут претендовать 10 человек. Такова жизнь.