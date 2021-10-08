Борец греко-римского стиля Роман Власов стал трехкратным чемпионом мира

Борец греко-римского стиля Роман Власов стал трехкратным чемпионом мира

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло.