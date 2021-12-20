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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского борца-медалиста избили и ограбили

В Москве неизвестный напал на мастера спорта по вольной борьбе Олега Курячего. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации источника, спортсмен обратился в полицию. Он рассказал, что не помнит, где начался конфликт. После избиения борцу понадобилась помощь медиков: у него диагностировали перелом нижней челюсти и ушибы. Также Курячий заявил, что у него пропали кошелек и все документы. Полиция приступила к поискам злоумышленника.

Курячий завоевал серебряную медаль на чемпионата Европы в жиме лежа в 2017 году. Также на его счету несколько серебряных наград первенств России.

10 декабря тренер по греко-римской борьбе Арсен Мелкумян избил курьера в Москве, потому что не смог заплатить за пиццу 1700 рублей. Мелкумян начал оскорблять работника службы доставки, ударил его по лицу и закрылся в квартире. Когда доставщик пришел в себя, он обратился к правоохранителям.

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