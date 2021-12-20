Российского борца-медалиста избили и ограбили

По информации источника, спортсмен обратился в полицию. Он рассказал, что не помнит, где начался конфликт. После избиения борцу понадобилась помощь медиков: у него диагностировали перелом нижней челюсти и ушибы. Также Курячий заявил, что у него пропали кошелек и все документы. Полиция приступила к поискам злоумышленника.

Курячий завоевал серебряную медаль на чемпионата Европы в жиме лежа в 2017 году. Также на его счету несколько серебряных наград первенств России.