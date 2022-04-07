Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
РБ Лейпциг
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
8.04
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
8.04
Нью-Джерси
Монреаль
Хоккей. НХЛ
8.04
Коламбус
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
8.04
Рейнджерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
8.04
Каролина
Баффало
Хоккей. НХЛ
8.04
Даллас
Торонто
Хоккей. НХЛ
8.04
Чикаго
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
8.04
Аризона
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
8.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
8.04
Сан-Хосе
Калгари
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Титулованного российского борца поймали на допинге

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал чемпиона Европы по борьбе россиянина Александра Богомоева на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортсмен нарушил пункты 2.1 и 2.2 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена; использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода). Его дисквалификация отсчитывается с 4 декабря 2020 года.

Богомоеву 32 года. Он выступает в весовой категории до 61 кг в борьбе вольного стиля и является трехкратным чемпионом России, чемпионом Европы 2020 года, а также обладателем золотой медали Европейских игр — 2015.

Также РУСАДА за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы легкоатлетки Маргарита Мазина (на два года, с 16 декабря 2021 года) и Софья Новикова (на два года, с 16 декабря 2021 года). Кроме того, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по делу легкоатлета Андрея Белоконя, спортсмен дисквалифицирован на четыре года, начиная c 25 мая 2021 года, с зачетом периодов его временного отстранения.

 Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
На ЧМ в Катаре сыграет россиянин? Безумная история африканца из Москвы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь