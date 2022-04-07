Титулованного российского борца поймали на допинге

Спортсмен нарушил пункты 2.1 и 2.2 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена; использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода). Его дисквалификация отсчитывается с 4 декабря 2020 года.

Богомоеву 32 года. Он выступает в весовой категории до 61 кг в борьбе вольного стиля и является трехкратным чемпионом России, чемпионом Европы 2020 года, а также обладателем золотой медали Европейских игр — 2015.

Также РУСАДА за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы легкоатлетки Маргарита Мазина (на два года, с 16 декабря 2021 года) и Софья Новикова (на два года, с 16 декабря 2021 года). Кроме того, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по делу легкоатлета Андрея Белоконя, спортсмен дисквалифицирован на четыре года, начиная c 25 мая 2021 года, с зачетом периодов его временного отстранения.