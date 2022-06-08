Умер прославленный российский борец

«Сегодня, 8 июня, не стало президента олимпийского совета Калининградской области, чемпиона Европы и призера чемпионатов мира по вольной борьбе Андрея Шумилина. Федерация спортивной борьбы России, борцы и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Андрея Анатольевича, Калининградской области и всему борцовскому сообществу. Глубоко скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Шумилин — чемпион Европы 1999 года, он завоевал одну серебряную и две бронзовые медали чемпионатов мира в весовой категории до 130 кг. Также на его счету две бронзовые награды европейских первенств, три победы на Кубке мира и золото Игр доброй воли.