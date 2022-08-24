Сборная России не выступит на чемпионате мира по борьбе
Турнир пройдет с 10-го по 18 сентября в Сербии.
Турнир пройдет с 10-го по 18 сентября в Сербии.
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сборная России не будет участвовать в чемпионате мира по борьбе в Сербии. Об этом в среду ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
«Чемпионат мира точно пройдет без нас, — сказал Мамиашвили. — Это уже решенный вопрос».
Чемпионат мира по борьбе пройдет с 10 по 18 сентября в Сербии. 2 марта Объединенный мир борьбы (UWW) объявил об отстранении российских спортсменов от участия в любых международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В мае Мамиашвили сообщил ТАСС, что федерация может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения российских борцов от участия в международных стартах.