Сборная России не выступит на чемпионате мира по борьбе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сборная России не будет участвовать в чемпионате мира по борьбе в Сербии. Об этом в среду ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Чемпионат мира точно пройдет без нас, — сказал Мамиашвили. — Это уже решенный вопрос».