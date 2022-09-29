Россиян допустили на международные турниры по джиу-джитсу под нейтральным статусом

ТАСС, 29 сентября. Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации под нейтральным статусом. Об этом в четверг сообщает пресс-служба организации.

«Спортсмены и вспомогательный персонал спортсменов, а именно тренеры или официальные лица из России, будут допущены к участию только в качестве нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала спортсменов, — говорится в заявлении. — Запрещается размещать национальную символику, цвета и флаги где бы то ни было, а также не может звучать государственный гимн Российской Федерации».

Отмечается, что российские представители не могут участвовать в мероприятиях под эгидой JJIF. Также действует запрет на проведение соревнований на территории России.