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09:39 (мск), источник: ТАСС

Россиян допустили на международные турниры по джиу-джитсу под нейтральным статусом

Спортсменам запрещено размещать национальную символику, цвета и флаги где бы то ни было, также на соревнованиях не может звучать государственный гимн Российской Федерации.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 сентября. Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации под нейтральным статусом. Об этом в четверг сообщает пресс-служба организации.

«Спортсмены и вспомогательный персонал спортсменов, а именно тренеры или официальные лица из России, будут допущены к участию только в качестве нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала спортсменов, — говорится в заявлении. — Запрещается размещать национальную символику, цвета и флаги где бы то ни было, а также не может звучать государственный гимн Российской Федерации».

Отмечается, что российские представители не могут участвовать в мероприятиях под эгидой JJIF. Также действует запрет на проведение соревнований на территории России.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

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