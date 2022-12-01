«Нет радости от побед». Трагическая судьба чемпиона Олимпиады-80 по борьбе

Поклонники борьбы со стажем прекрасно помнят имя великолепного легковеса в греко-римской борьбе Шамиля Серикова. Он словно метеорит ворвался на небосклон, ярко вспыхнул — мгновенно исчез. Всего за три года активной спортивной карьеры советский борец выиграл два чемпионата мира и одну Олимпиаду в 1980 году. Для него после победы были открыты все двери, но он неожиданно выбрал ту, что вела в мир иной. В 33 года.

Будущего чемпиона нашли в парке

Путь в классическую борьбу начался для обычного паренька из Алма-Аты в 1970 году, когда на него обратил внимание известный казахский борец и тренер Аянбек Алдабергенов. Он просто прогуливался по парку и увидел детей, которые устроили что-то типа турнира прямо на траве. Постоял, посмотрел — и предложил походить в секцию тому, кого чаще побеждали, но он не сдавался.

Шамиль обсудил историю с родителями и решился походить на тренировки. Хотя его мама поначалу не могла понять — как из такого худого сына может получиться борец? Но шло время, мальчишка все больше впитывал на занятиях, а вскоре принес первую награду. Тогда стало понятно — у юного борца есть потенциал стать профессионалом.

После нескольких значимых побед на юношеском уровне Шамиль в 1977 году перешел на взрослый уровень. И свой первый крупный всесоюзный турнир в Ташкенте провалил. Но неудача только закалила борца — вместе с тренером он сделал правильные выводы и стал работать еще больше. Главной проблемой Шамиля был выбор приема, который нужно провести в следующее мгновенье, а владел он целым арсеналом бросков.

1978 год принес Серикову первый взрослый титул на мемориале Ивана Поддубного. Причем в финале удалось одолеть чемпиона мира и Олимпийских игр в Монреале-1976 Виталия Константинова. После этого стало понятно, что Шамиль — один из главных кандидатов на участие в домашней Олимпиаде-80. И за два года до ее старта борец сделал всё, чтобы право представлять СССР в этом турнире у него никто не отобрал — он выиграл два чемпионата мира подряд в весовой категории до 57 кг.

Уже на самих Играх в Москве Сериков буквально катком прошелся по всем своим соперникам, не оставив никому из них не единого шанса, заслуженно став олимпийским чемпионом. И одним из героев СССР.

«В вагоне его ждали четверо…»

На момент выигрыша Олимпиады Серикову было 24 года. Для многих спортсменов — это только начало большого спортивного пути, только стремление достичь больших результатов. Можно было поставить цель выиграть еще несколько чемпионатов мира и еще одни Игры, например. Но у Шамиля получилось всё наоборот — у него всё полетело под откос. Как же это произошло?

Еще до победы в Москве Шамиль был очень скромным человеком. Головокружительный успех, как ни странно, его не изменил. Он продолжал все так же учиться в Казахском государственном университете физической культуры и вскоре обзавелся семьей. Однако у олимпийского чемпиона не складывался пазл — чем ему заниматься дальше? В какой-то момент он понял, что не желает продолжать спортивную карьеру из-за опустошения, грусти и усталости. Об этом он сам честно признался в одном из интервью: «Я больше не испытываю радости от побед».

В 1981 году его хотели отправить на БАМ с группой спортсменов, но Шамиль отказался, вступив в конфронтацию с начальством. У него отобрали стипендию, исключили из всех списков. А ведь в то время конфликты такого рода карались очень строго в СССР. Серикова решили наказать, отправив на военные действия в Афганистан.

«За ним пришли домой и забрали в сторону вокзала. Там в заброшенном вагоне его ждали четверо, но известный борец разобрался со всеми и сбежал. Самое интересное, что его после этого никто не искал. Если бы его официально хотели отправить в Афганистан, то это было бы государственным делом. Я думаю, может это было специальным нападением, потому что у талантливого спортсмена было немало завистников», — вспоминал друг спортсмена Жаксыбай Базильбаев.

К тому же после Олимпиады у Шамиля дали знать старые травмы и болячки. По воспоминаниям супруги Светланы, на нем не было живого места — ломались ребра, кисти руки, ключица. В обычной жизни это доставляло множество проблем. Например, одна его рука стала постоянно дрожать. Сериков очень стеснялся этого и перестал появляться на людях среди знакомых.

«Он просто-напросто начал разваливаться после Олимпиады. Шамиль просил, чтобы ему дали должность тренера, однако начальство интересовали только его результаты», — говорила Светлана.

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Не пережил обмана с работой?

Проблемы с работой также были актуальны. Шамиля, несмотря на статус олимпийского чемпиона, никуда не приглашали — приходилось выкручиваться подпольной работой с детьми в одной из казахских школ. Была даже подработка бригадиром овощеводческой бригады по выращиванию арбузов. Можно представить, насколько это было унизительно для чемпиона, но семью нужно было кормить…

Однажды Шамилю пообещали престижную должность в Москве в столичном спорткомитете, однако воодушевленного Серикова ждало еще одно разочарование — его место уже было занято кем-то другим. Видимо, это стало последним ударом.

22 ноября 1989 Шамиль Сериков добровольно решил свести счеты с жизнью, оставив супругу и 12-летнего сына. Олимпийский чемпион мечтал воспитать ученика, который бы также поднялся на вершину классической борьбы, но шанса такого не получил. Он так и не нашел себя в новой жизни после выигрыша Олимпиады.