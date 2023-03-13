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16:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Франции по вольной борьбе оказалась полностью составлена из чеченцев

Мужская сборная Франции по вольной борьбе на молодежном чемпионате Европы (U23) оказалась полностью составленной из этнических чеченцев.

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Источник: AP 2022

Соответствующий список спортсменов опубликован на официальном сайте Федерации борьбы Франции.

В состав команды вошли Адам Бибулатов (до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

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