Страшная болезнь лишила зрения. Как слепота сделала борца чемпионом

Источник: социальные сети Клинтона Терри

Пенициллин сделал инвалидом

Это может показаться обычной историей преодоления. Каждый чемпион превозмогал трудности на пути к победам. Но случай Терри уникален. Он завоевывал золотые медали, будучи слепым. При этом Клинтон никогда не выступал в паралимпийских дисциплинах, все соперники были зрячими.

Будущий борец ослеп в два с половиной года из-за страшной болезни. Однажды у маленького Клинтона поднялась температура. После осмотра врачи прописали ребенку антибиотики. В тот момент никто не знал, что у малыша непереносимость пенициллина.

Аллергическая реакция спровоцировала синдром Стивенса-Джонсона. Заболевание приводит к отмиранию клеток, поражает слизистые оболочки и покрывает волдырями глаза, горло, рот и нос. Мальчика перевели в реанимацию, где он пробыл девять недель.

Из-за перенесенной болезни лицо борца и сегодня будто покрыто ожогами. Синдром Стивенса-Джонсона разрушил роговицы и слезные протоки Терри. Мальчик стал инвалидом.

Источник: социальные сети Клинтона Терри

Органы чувств как у супергероя

Несмотря на утрату зрения, Клинтон всегда мечтал быть спортсменом. В детстве он перепробовал регби, футбол и даже крикет. Терри не хотел играть в паралимпийских аналогах видов спорта, поэтому ходил исключительно в секции со здоровыми детьми, но нигде не мог закрепиться. Отчаявшись, Терри сменил командные виды на индивидуальные. В 19 лет парень занялся борьбой.

В новой дисциплине тоже ничего не получалось. Терри проиграл первые 40 боев, не набрав ни одного очка. Вряд ли хоть кто-то тогда думал, что слепой борец еще придет к успеху.

«Первый бой я проиграл за 30 секунд. И знаете что? Это было потрясающе! После поражения тут же сказал тренеру, что буду продолжать и стану чемпионом Новой Зеландии, а потом и Океании. Повторял это после каждого поражения, а люди вокруг только смеялись», — объяснял Клинтон.

После очередной неудачи Терри начал ставить реалистичные задачи. Сначала он хотел просто набрать хотя бы балл в поединке. Потом — не проиграть досрочно, далее — одержать первую победу. Новая тактика и бесчисленные тренировки привели к 10 золотым медалям на чемпионате Новой Зеландии и трем победам на первенстве Океании.

«Не помню, что значит — видеть. Но я не полностью слепой, могу различать свет и понимать, когда темно. На этом все. Из-за отсутствия зрения мои другие органы чувств не стали работать иначе, я не супергерой. Всему научился сам, большинство людей просто не развивает органы чувств, а я их тренирую», — рассказывал Терри.

Помимо прикосновений, он может понять расположение соперника. Когда борец перемещается по ковру, то создает вибрации, которые Клинтон может улавливать. Также Терри ориентируется с помощью слуха.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z6ozXhpcx0Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судьба Клинтона и уникальная чувствительность роднит его с персонажем комиксов Marvel по имени Сорвиголова (Daredevil). Он тоже лишился зрения в детстве, но остальные органы чувств значительно усилились. Сравнение с супергероем так плотно вошли в жизнь Терри, что несколько лет назад он открыл школу единоборств под названием Daredevil.

«Мне 39 лет, но я не вижу ни одного человека в спортзале, который тренировался бы лучше меня. Никто не проводит там больше часов в неделю. Это не оскорбление для учеников, они знают. Все должны понимать, что работать нужно больше вех, чтобы стать чемпионом», — прикладывал учеников Клинтон.

В школе Терри преподают не только вольную и греко-римскую борьбу, но и джиу-джитсу. В 2014 году Клинтон переключился на этот вид спорта. Спустя всего пять лет он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира и семь раз выиграл чемпионат страны. А сейчас пьедесталы на местных соревнованиях штурмуют уже его ученики.