Объединенный мир борьбы допустил россиян до международных турниров в нейтральном статусе

Информацию о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований ТАСС подтвердил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Бюро Объединенного мира борьбы также предложит Международному олимпийскому комитету (МОК) смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. В организации отметили, что в основном это будет связано с пунктом о работе с военными организациями в России по контракту.

Бюро UWW приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК, в соответствии с которыми борцы должны выступать в нейтральном статусе. 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.