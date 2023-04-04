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18:08 (мск), источник: ТАСС

Объединенный мир борьбы допустил россиян до международных турниров в нейтральном статусе

ТАСС, 4 апреля. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой. Об этом во вторник в своем телеграм-канале сообщил директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов.

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Источник: Reuters

Информацию о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований ТАСС подтвердил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Бюро Объединенного мира борьбы также предложит Международному олимпийскому комитету (МОК) смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. В организации отметили, что в основном это будет связано с пунктом о работе с военными организациями в России по контракту.

Бюро UWW приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК, в соответствии с которыми борцы должны выступать в нейтральном статусе. 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

UWW отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований 2 марта 2022 года из-за ситуации на Украине после рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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